Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban si ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, au verificat, joi, stadiul lucrarilor la Magistrala M5 de metrou, sectiunea Raul Doamnei – Eroilor, potrivit news.ro.Potrivit unui comunicat de presa al Guvernului, premierul a solicitat antreprenorilor…

- Antreprenorul care executa lucrarile la centura municipiului Satu Mare isi respecta graficul de lucrari, chiar daca pana in prezent au existat unele disfunctionalitati, fapt ce ma convinge ca proiectul va fi finalizat in termen, a declarat, vineri, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Obiectivul,…

- In plina pandemie de coronavirus ministrul Transporturilor anunța continuarea lucrarilor de infrastructura. Lucrarile la magistrala de metrou M5 Drumul Taberei raman in grafic, iar termenul nemodificat asumat pentru finalizare este luna iunie 2020, a afirmat, joi, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Programul si rezultatele audierilor, mercuri, 4 martie: -► Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al Culturii (ora 10,00) - aviz negativ -► Lucian Bode - ministrul propus al Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor (ora 11,00) - aviz favorabil -► Victor Costache - ministrul propus al Sanatatii…

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Citu continua miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, miercuri urmeaza sa se prezinte in fata parlamentarilor: Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al…

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Citu continua miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, miercuri urmeaza sa se prezinte in fata parlamentarilor: Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al Culturii (10,00),…

- La votul pentru controversatul ministru al Dezvoltarii s-au inregistrat 10 voturi "pentru", 20 "impotriva" si 6 abtineri.Și la audierile miniștrilor din guvernul Orban 1, din octombrie, si Orban 2, din februarie, Ion Stefan a fost avizat negativ. In timpul primelor audieri, Ion Stefan le-a cerut membrilor…

- Zilele trecute a avut loc o ședința de lucru la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC), in privința stadiul lucrarilor pe care Romania trebuie sa le finalizeze pana la Campionatul European 2020. La intalnire au luat parte, printre alții, Lucian Bode, ministrul…