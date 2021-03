Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Comitetului Național de coordonare a campaniei de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghița, și secretarul de stat in Ministerul Sanatații Andrei Baciu susțin o conferința de presa la o zi de la inceperea celei de-a treia etape de vaccinare. Peste 489.000 de persoane s-au programat in ultimele…

- Aproape 90% din personalul vizat de prima etapa a campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19 a fost imunizat, iar rezultatele se vad deja. Incidența imbolnavirilor in randul angajaților din sanatate s-a redus substanțial in ultimele saptamani, spune doctorul Valeriu Gheorghița, care a prezentat…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-Covid-19, Valeriu Gheorghița, spune ca imunitatea dupa vaccinarea anti-coronavirus ar trebui sa dureze cel puțin un an. „Avem date disponibile la opt luni care arata cat se poate de bine. Raspunsul imun se pastreaza, ceea ce inseamna ca anticipam…

- „Categoric descurajam și recomandam reducerea la minimum a consumului de alcool. Trebuie sa ințelegem ca prin consum de lunga durata vom inregistra o scadere a raspunsului imun, deci este un motiv de imunodepresie, de diminuare a raspunsului imun post vaccinare.In condițiile in care in ziua vaccinarii…

- Zonele țarii cu multe cazuri de Covid vor primi cu prioritate vaccinuri, iar pragul de incidența urmeaza sa fie definit! Conform coordonatorului campaniei de vaccinare, strategia naționala de vaccinare prevede, printre alte, criterii medicale și criteriul epidemiologic care permite alocarea cu prioritate…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID, a anuntat ca vaccinurile anti-COVID disponibile ofera protectie buna pe noua tulpina COVID britanica, insa nu acopera si varianta sud-africana, dar producatorii lucreaza la adaptarea vaccinuilor pentru a acoperi si noile tulpini. „Rapelul…

- Zeci de mii de romani s-au programat pentru a se vaccina in prima zi a etapei a doua a campaniei de imunizare contra Covid-19. Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca in prima ora pe platforma s-au programat circa 50.000 de oameni. Se pare ca in prima zi…

- Prima transa de vaccin anti-Covid, produs de compania Moderna, va sosi miercuri in Romania. In acest context, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane, dar și cum vor fi distribuite dozele in centrele…