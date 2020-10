Capitala a intrat în scenariul roşu Capitala a intrat in scenariul rosu Capitala a intrat în scenariul rosu - gradinitele, scolile si liceele vor face doar cursuri online, timp de 14 zile. În plus, portul corect al mastii de protectie a devenit obligatoriu în toate spatiile publice - fie ele închise sau deschise. Deciziile au fost luate de Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, dupa ce coeficientul infectarilor cu noul coronavirus, cumulate în ultimele doua saptamâni, a depasit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori pentru a doua zi consecutiv. Purtatoarea… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

