Stiri pe aceeasi tema

- „Bucharest Christmas Market” și-a deschis astazi porțile. In aceasta seara de la ora 18:00 va fi aprins și iluminatul festiv pe cele mai importante bulevarde din Capitala. Dupa ce ieri seara s-a inaugurat oficial targul de Craciun din Parcul Drumul Taberei , din Sectorul 6, in aceasta dimineața s-au…

- Expoziția Regala “Palatul Elisabeta” va fi deschisa in urmatoarele zile: Vineri 26, sambata 27 și duminica 28 noiembrie 2021 Miercuri, 1 decembrie 2021 Vineri 3, sambata 4 și duminica 5 decembrie 2021Vineri 10, sambata 11 și duminica 12 decembrie 2021Palatul va…

- In acest an, Targul de Craciun București va avea loc in Piața Universitații, in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie, anunța Primaria Municipiului București (PMB). Evenimentul va avea loc pe esplanada cu statui din Piața Universitații, unde vizitatorii vor putea sa-și faca cumparaturile de sezon, fiind…

- Targul de Craciun Bucuresti se va desfasura in perioada 26 noiembrie-26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piata Universitatii, iar accesul se va face atat pe baza de bilet, cat și pe baza de certificat verde COVID. Primaria Municipiului București a anunțat ca targul de Craciun se deschide pe 26…

- Targul de Craciun, ajuns la a 14-a ediție, va avea loc in Capitala in perioada 26 noiembrie – 26 decembrie, pe esplanada cu statui din Piața Universitații, a informat Primaria Capitalei. Prețul biletului este de 5 lei la achiziționarea online și de 7 lei la casa de bilete. Copiii cu varsta pana in 12…

- Targul de Craciun din Piața Mare de la Sibiu, anulat anul trecut din cauza pandemiei, va avea loc in acest an, in perioada 26 noiembrie-2 ianuarie. Pentru a avea acces, oamenii trebuie sa prezinte certificatul verde Covid, au anunțat organizatorii. In ceea ce privește targul din Capitala, primarul Nicușor…

- Poliția Romana a anunțat ca nu poți lua parte la un concurs organizat de Poliția Romana daca nu ești vaccinat complet. Mai exact, la toate concursurile organizate de Poliția Romana, in aceasta perioada, vor putea participa exclusiv candidații care sunt vaccinați impotriva virusului SARS-CoV-2, daca…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, in sedinta de azi, ca accesul in restaurante si alte locatii sa se faca, de maine, cu certificatul verde COVID. Incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 in ultimele 14 zile este astazi, in Bucuresti, de 3,77 la mia de locuitori. …