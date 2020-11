Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Județul Sibiu, cu o rata de infectare de 6,89 la mia de locuitori, a devansat…

- Judetele Salaj, Cluj si Timis au inregistrat o rata de infectare cu SARS-CoV-2 de peste 6 la mia de locuitori, in timp ce trei judete - Alba, Bihor si Sibiu - au o incidenta de peste 5 la mia de locuitori, potrivit raportarii transmise, duminica, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS).Municipiul…

- Numarul judetelor care inregistreaza o rata de infectare de peste 3 la mia de locuitori se pastreaza la 10, insa judetele Salaj si Cluj se apropie de pragul de cinci infectari la mia de locuitori. Depasirea pragului de infectare de trei la mie presupune intrarea in scenariul rosu. Cele mai mari rate…

- Alba, Harghita și Cluj sunt singurele județe din Romania in care rata de infectare cu coronavirus a ajuns cel puțin la 3 la mia de locuitori. Intr-o situație similara se afla și municipiul București. Județele Salaj și Timiș continua sa se apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2.93,…

- Alba, Harghita și Cluj sunt singurele județe din Romania in care rata de infectare cu coronavirus a ajuns cel puțin la 3 la mia de locuitori. Intr-o situație similara se afla și municipiul București. Județele Salaj și Harghita continua sa se apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2.93,…

- Alba, Harghita și Cluj sunt singurele județe din Romania in care rata de infectare cu coronavirus a ajuns cel puțin la 3 la mia de locuitori. Intr-o situație similara se afla și municipiul București. Județele Salaj și Harghita continua sa se apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2.93,…

- Capitala are, duminica, cea mai mare incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu coronavirus, calculata in ultimele 14 zile, la mia de locuitori, respectiv de 3,02, potrivit raportarii transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit cifrelor, ar inseamna ca Bucurestiul intra in scenariul rosu,…

- Indicidenta cazurilor la 14 zile in Capitala, din informatiile primite de la Directia de Sanatate Publica Bucuresti, este 2,89 la mia de locuitori, a comunicat Grupul de Comunicare Strategica