- Bucureștiul a depașit rata de infectare de 4 la mia de locuitori, incepand de sambata. In același timp, la Romexpo, 5.000 de delegați ai PNL participa la Congresul in urma caruia va fi ales președintele partidului. Afara, alte zeci de oameni protesteaza fața de politica dusa de partidul aflat la guvernare.…

- Florin Cițu a ajuns și el, sambata, puțin dupa ora 10.00, la congresul PNL de la Romexpo. El a precizat, raspunzand intrebarilor jurnaliștilor, ca sunt mulți liberali care nu participa la congresul de sambata, in urma caruia, partidul va fi unul mai unit. In ceea ce privește protestele care au loc in…

- Bucureștiul intra in scenariul roșu de la miezul nopții de vineri spre sambata, ceea ce inseamna ca va fi obligatoriu certificatul verde COVID, pentru accesul in localuri, sali de spectacole, evenimente private, sali de sport sau restaurantele din mall-ruri. Masurile vor intra in vigoare in urma deciziei…

- Partidul Național Liberal a anunțat, marți, ca accesul jurnaliștilor la Congresul de sambata, organizat la Romexpo, se va face doar in baza certificatului verde sau a unui test negativ Covid-19. Se acepta un test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore, sau un test antigen rapid, nu mai vechi de 48 de ore,…

- Avocatul Adrian Toni Neacsu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), sustine, intr-o postare pe Facebook, ca viitorul Congres al PNL, programat peste o saptamana la Romexpo, este „un eveniment privat in spatiu inchis la care pot participa doar maximum 200 de persoane si asta doar…

- Capitala a depasit pragul de doua cazuri COVID-19 la mia de locuitori Foto: Arhiva/ Gabriel Sava. Capitala si cinci judete au depasit pragul de doua cazuri de COVID la mia de locuitori, cumulat în 14 zile. Este vorba despre Timis, Satu Mare, Ilfov si Bistrita…

- Dupa ora 22,00 Bucureștiul a fost maturat de o vijelie puternica, neprognozata de meteorologi. Timp de zeci de minute vantul a batut in rafale care au depașit 80 de km/ ora, producand pagube imense. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce au fost ranite de o antena GSM prabușita sub puterea vantului.…

