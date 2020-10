Capitala a depășit 20.000 de cazuri COVID-19. Alte patru județe au înregistrat peste 100 de infectări în ultimele 24 de ore Bucureștiul a inregistrat 514 cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore și a depașit pragul de 20.000 de infectari. Potrivit bilanțului remis astazi de Grupul de Comunicare Stategica, Capitala a ajuns la un numar total de 20.306 cazuri COVID-19. Patru județe au raportat peste o suta de cazuri noi: Iași (157), Alba (117), Timiș (104) și Prahova (101).Romania a inregistrat miercuri cel mai sumbru bilanț COVID de pana acum: 2.958 de noi cazuri de infecție in ultimele 24 de ore, iar numarul total al celor care s-au infectat cu noul coronavirus a ajuns la 142.570.Judetele care raporteaza cele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

