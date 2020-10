Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica contrazice Institutul National de Sanatate Publica si anunta o incidenta mai mica de 3 cazuri de infectare cu coronavirus la 1000 de locuitori in Bucuresti (pragul pentru scenariul rosu), in ultimele 14 zile.Potrivit GCS, fudețele in care coeficientul infectarilor…

- Bucureștiul intra in scenariul roșu, dupa ce Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat marți ca incidența cumulata a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depașit 3,11 la mia de locuitori. Asta inseamna, printre altele, ca școlile s-ar putea inchide. La aceasta ora are loc o ședința…

- Elevii din 24 de unitati de invatamant din Capitala vor avea doar cursuri online, iar in aproape 600 de licee, scoli si gradinite copiii vor invata in sistem hibrid, potrivit news.ro.”S-a aprobat scenariul galben de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatile de invatamant din Municipiului…

- "Parca mai mult vorbim de reluare școlilor, mai mult ca niciodata, deși școala nu mai are nicio valoare și chiar daca ar mai avut, este diluata de situația sanitara și disperata a școlilor din Romania. Elevii nu au unde se duca, practic, școlile nu sunt pregatite nici macar cat sunt pregatite spitalele,…

- Analiza situatiei epidemiologice din fiecare judet, care cuprinde numarul de cazuri nou confirmate de COVID-19 in ultimele 14 zile, inclusiv 6 septembrie, realizata la nivel national de catre directiile de sanatate publica si Institutul National de Sanatate Publica a fost facuta luni publica. Aceasta…

- Incepand din toamna, toți elevii de la clasa I pana la clasa a XII-a vor purta maști in timpul orelor și in pauze, a anunțat ministrul Sanatații, Nelu Tararu, informeaza Edupedu.ro.Conform ministrului Sanatații, de la aceasta masura vor fi exceptați elevii de gradinița și cei de la clasa pregatitoare.”Se…

- Școala va incepe pe 14 elevii, iar autoritațile au pregatit trei scenarii, in funcție de situația epidemiologica, insa Bucureștiul se indreapta cu pași repezi catre un scenariu galben de incepere a școlilor. Razvan Cherecheș, profesor de sanatate publica a declarat la Europa FM ca rata reala de infectare…

- Institutul Național de Sanatate Publica a dat publicitații raportul saptamanal privind evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Bucureștiul, Argeșul, Prahova, Brașovul și Dambovița sunt județele cu cele mai multe cazuri noi aparute, dar și cu cea mai mare mortalitate.CONSULTAȚI AICI RAPORTUL…