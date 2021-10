Capitala a ajuns la o rată de infectare de 7,68. Restricții dure se anunță, printre care și carantina de noapte Rata de infectare in Capitala a depașit vineri pragul de 7,5 și a ajuns la 7,68. Ieri, Bucureștiul avea o rata de infectare de 6,64 la mia de locuitor. Conform regulilor, cand incidența depașește 6 la mie, intra in vigoare noi restricții. Persoanele nevaccinate circula in weekend doar de la ora 5.00 pana la ora 20.00, cu anumite excepții. Persoanele vaccinate de cel puțin 10 zile pot circula fara restricții. Magazinele se inchid la ora 18.00. Restaurantele și cafenelele la interior, precum și terasele sunt inchise, fiind permisa doar livrarea la domiciliu. Salile de fitness și bazinele de inot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

