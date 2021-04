Stiri pe aceeasi tema

- Paisprezece din cele din cele 22 de persoane audiate in cazul violentelor care au avut loc la inceputul saptamanii, in centrul Capitalei, au fost plasate in arest preventiv pentru 30 de zile, scrie News.ro. Cele 22 de persoane au fost ridicate si duse la audieri sambata, in urma unor perchezitii care…

- Instanța a decis masura arestarii preventive pentru 30 de zile in cazul a 14 persoane implicate in violențele de la protestul de luni noapte, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului Judecatoriei Sector 3, Catalina Santion.Potrivit acesteia, 19 persoane fusesera reținute pentru violențele de la…

- Politistii din cadrul Politiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare, in aceasta dimineata, 24 de mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si judetele Giurgiu, Prahova si Ilfov si mai multe mandate de aducere, intr-o cauza vizand infractiunile…

- Politistii din cadrul Politiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare sambata dimineata 24 de mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si judetele Giurgiu, Prahova si Ilfov si mai multe mandate de aducere, intr-o cauza vizand infractiunile…

- 22 de persoane care au participat la protestele violente din Piata Unirii, din Bucuresti, in noaptea de marti spre miercuri, sunt audiate la Politia Capitalei. Politisti din cadrul Politiei Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 3, au pus in aplicare 24 de mandate…

- Un numar de 188 de persoane au fost conduse la sectii de Politie in urma protestului de aseara din Bucuresti, a informat, azi, seful Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, Bogdan Berechet. Directorul general al Jandarmeriei Capitalei, Ionel-Catalin Stegaroiu, a precizat ca 12 jandarmi…

- Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. ''In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei…

- Politistii bucuresteni efectueaza miercuri dimineata 30 de perchezitii domiciliare in Capitala si in patru judete - Ilfov, Prahova, Bacau si Constanta -, in cauze privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. ''In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei…