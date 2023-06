Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT și polițiștii au facut zece percheziții, in doua Bihor și Arad, la persoane banuite de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori și exploatarea cerșetoriei.Miercuri, 21 iunie, polițiștii Serviciului de Combatere a Traficului de Persoane din cadrul Brigazii de…

- Vestul tarii a fost maturat iar de vijelii. Ploile torentiale au acoperit strazi si au inundat case, iar grindina a distrus legumele cultivatorilor. Sunt avertizari de vremea severa pana marti, in aproape toata tara. In Resita a fost din nou cod rosu de vreme severa. Mai multe case au fost despartite…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de ploi cu descarcari electrice, grindina in judetele Caras-Severin, Arad, Bihor, Timis și Hunedoara. Fenomenele vizate sunt descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, averse care local vor acumula (peste)…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, impreuna cu procurorii DIICOT Alba Iulia, au efectuat la sfarșitul saptamanii trecute trei de percheziții domiciliare, in județele Alba, Hunedoara și Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și efectuarea de operațiuni…

- Radu Panfil, un tanar din Arad, a fost lovit de o veste groaznica in apropierea aniversarii de 20 de ani. El a fost operat de urgența la Timișoara dupa ce a aflat ca are o tumoare cerebrala. Acum, mama sa, ramasa vaduva de cateva luni, se lupta sa stranga bani pentru baiatul ei, care are […] Articolul…

- DIICOT a dat in aceasta dimineața o dubla lovitura in vestul țarii – polițiștii de la „crima organizata”, impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei, au descins in zeci de locații din Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Dolj. Este vorba de doua operațiuni. Una vizand o grupare de traficanți…

