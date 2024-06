Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Alba-Iulia au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpații: DOGARU FLORIN CONSTANTIN, comisar-șef de poliție și șef al Inspectoratului de Poliție Județean (I.P.J.) Alba, pentru comiterea infracțiunii de abuz…

- Dosarul mafiei lemnului din Apuseni: Șeful IPJ Alba alaturi de patru polițiști și doi oameni de afaceri, INCULPAȚI. Precizari DNA Mega dosarul mafiei lemnului din Apuseni: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial AlbaIulia au dispus punerea in mișcare a acțiunii…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, inspectorul Ramona Ciofu, a declarat ca un total de 21 de persoane aflate in arest preventiv și-au exprimat dorința de a folosi urna mobila pentru a vota. Conform legislației in vigoare, aceste persoane aflate in arest preventiv…

- Inspectorul șef-adjunct de la ITM Bihor solicita mita de la oamenii de afaceri pentru a nu le acorda sancțiuni contravenționale, prevazute de Codul Muncii, pentru diverse nereguli constatate. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Oradea au decis sa trimita in…

- Mai multe birouri ale IPJ Alba se vor muta temporar in cladirea Policlinicii aflata pe strada Mușețelului din Alba Iulia. PROIECT Mai multe birouri ale Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba se vor muta temporar in locul unor cabinete medicale aflate in cladirea Policlinicii de pe strada Mușețelului…