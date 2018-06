Capcanele morţii în care intră zilnic sute de mii de români Inspectoratele pentru situatii de urgenta din Romania au in evidenta peste 17.000 de cladiri care functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu, din care mai bine de un sfert apartin de scoli si spitale. Totusi, doar una din trei solicitari de autorizare se finalizeaza cu acceptul pompierilor, iar, la nivelul Bucurestiului, inspectorii responsabili cu autorizarea ar fi trebuit sa rezolve in fiecare zi cel putin un dosar pentru a da curs tuturor cererilor din 2017. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

