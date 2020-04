Stiri pe aceeasi tema

- Todoran Adrian, deputat PMP : Sustin amanarea platii utilitatilor pentru o perioada de 3 luni! Todoran Adrian, deputat PMP : “In calitate de deputat PMP de Maramures am sustinut si votat legea privind amanarea, pentru o perioada de trei luni, a platii urmatoarelor utilitati: apa-canal, energie electrica,…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, mai multe proiecte de lege in contextul problemelor create de pandemia de coronavirus, a anuntat presedintele acestui for, Marcel Ciolacu, acte normative care se refera, printre altele, la amanarea platii ratelor la banci, a utilitatilor si a virarii CAS pentru…

- Camera Deputaților a votat vineri mai multe legi inițiate de parlamentari PSD, Pro Romania și ALDE prin care sunt instituite o serie de facilitați fiscale pentru firmele afectate de criza, printre care amanarea plații CAS și CASS, posibilitatea amanarii plații utilitaților (apa, energie, gaze, salubritate,…

- Camera Deputaților a adoptat vineri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede amanarea pentru o perioada de trei luni a plații utilitaților pentru urmatoarele utilitați: apa-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV. Nu intra in lege si…

- Liberalii au apreciat vineri, in Camera Deputaților, ca PSD face un concurs de populism atunci cand propune amanarea plații ratelor la banci dar și amanarea plații de catre cetațeni a serviciilor de utilitați (apa-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu…

- Un proiect de lege care are acelasi obiect ca si Ordonanta de urgenta privind suspendarea ratelor este astazi la vot final in Camera Deputatilor. Proiectul, ca si celelalte aflate pe ordinea de zi de astazi, a fost initiat de PSD. Social-democratii si cei de la PRO Romania vor si amanarea platii utilitatilor…

- Proiectul de lege privind amanarea plații utilitaților Un proiect de lege care are același obiect ca și Ordonanța de urgența privind suspendarea ratelor este vineri la vot final în Camera Deputaților. Proiectul, ca și celelalte aflate pe ordinea de zi de vineri, a fost inițiat de PSD.…

- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a decis ca proiectul PSD care prevede amanarea plații ratelor bancare pana la sfarsitul anului va intra, joi, la vot final, in plen. Prin poriectul propus, social-democratii susțin ca au vrut sa „corecteze prevederile Ordonantei Guvernului PNL”, anunța MEDIAFAX.Biroul…