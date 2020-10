Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a dezvolta o afacere de succes, este important sa investesti si in aspectul dar si in designul spatiului de birouri. Modul in care arata biroul si mobilierul de care dispune compania au un impact major in productivitatea angajatilor, asa ca nu trebuie sa le ignori. Mai mult, designul mobilierului…

- Singapore intentioneaza sa foloseasca teste rapide COVID-19 pentru evenimente precum nunti si conferinte de afaceri pe masura ce orasul-stat are in vedere redeschiderea in continuare a economiei, a anuntat marti Ministerul Sanatatii, relateaza Reuters, citata de AGERPRES.Singapore s-a confruntat…

- Jurnalistul povesteste ca nu a avut niciun simptom, doar ca, la doua saptamani de cand iesise din spital, a inceput sa sa simta foarte accentuat oboseala si "nu avea putere nici sa traverseze strada". „Animalele de companie care locuiesc cu pacienți COVID-19 sunt de 8 ori mai predispuse la…

- Primarul din Targu Mures, Dorin Florea, a avertizat, joi, populatia din municipiu ca el candideaza la presedintia Consiliului Judetean Mures si nu la Primaria municipiului resedinta de judet, asa cum ar reiesi din "tot felul de fluturasi otravitori", pusi in cutiile postale ale populatiei. …

- Vineri a avut loc o noua conferința de presa la sediul PMP Argeș, la care au participat Catalin Bulf, secretar de stat in Ministerul Economiei și președintele PMP Argeș, candidatul PMP la CJ Argeș – Virgil Baciu, Emilia Mariana Neacșu Iliescu- candidatul PMP pentru Primaria Poiana Lacului, George Alexandrescu-…

- Candidatul Pro Romania la Consiliul Local Cluj-Napoca, Dan Canta, spune ca Primaria a ales 15 amplasamente pentru afișajul electoral, omițand, insa, "cartiere și zone demografice aglomerate, in disprețul total al unei competiții corecte și a servirii autentice a interesului public".

- Primarul municipiului Cluj-Napoca pledeaza pentru folosirea trotinetelor in oras, in conditiile legii. In viitor va exista si un regulament care sa reglementeze toate aspectele legate de folosirea acestui mijloc de transport alternt

- "Vor exista, punctual și inchideri de cate o clasa, cum e și la gripa. Vor fi punctuale, vor fi de scurta durata, acestea sunt de neevitat. Daca suntem intr-un scenariu foarte rau, atunci toata lumea ar trebui sa mearga la online. Cred ca trebuie facute raționamente dependente de numarul de copii…