Capcanele energiei solare: sacrifică suprafețe enorme de pământ Razele solare care scalda Pamantul intr-un singur an sunt suficiente pentru a alimenta omenirea cu energie – la ritmul actual de consum – timp de 7.000 de ani. Doar captarea unei fracțiuni minuscule (mai puțin de 0,1%) din aceasta abundența ar putea acoperi teoretic toate nevoile noastre de energie. Nu este de mirare ca energia solara […] The post Capcanele energiei solare: sacrifica suprafețe enorme de pamant first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Era energiei regenerabile este aici pentru a ramane! Cunoașterea modului in care funcționeaza panourile solare este primul pas pentru a intra pe deplin in universuil energiei solare și a explora modalitați de a cheltui mai puțini bani, in timp ce aveți grija de mediul inconjurator.…

- Afaceri cu orice preț! La Strehaia, in județul Mehedinți, comisarii garzii de mediu au descoperit mai multe firme care faceau bani frumoși otravind mediul. Tone de deșeuri reciclate erau valorificate, iar resturile nefolositoare erau arse.

- Conform raportului intocmit de Programul ONU pentru Mediu, mai sunt responsabile pentru producerea de deșeuri alimentare și restaurantele sau magazinele alimentare, insa gospodariile individuale arunca cele mai mari cantitați de alimente la gunoi. Richard Swannell, reprezentant Wrap – ONG partener ONU,…

- Acordul a fost gasit, in extremis, la sfârșitul lunii ianuarie. Dupa Rusia, pe 29 ianuarie, si Statele Unite au validat, la rândul lor, prelungirea de cinci ani a tratatului de limitare a armelor nucleare New Start, a anunțat miercuri (3 februarie) secretarul de stat american Antony Blinken.…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat, miercuri, prin intermediul unui comunicat de presa ca a aprobat ordinul prin care se prelungește termenului de tranziție catre un frunizor de energie electrica pana la 30 iunie. Astfel, clienții casnici urmand sa beneficieze de cel…

- "In data de 14.01.2021, in urma unei avarii produse la Termocentrala Halinga, a fost oprita caldura la nivelul intregului oras. Avaria va fi remediata in cursul zilei, iar furnizarea agentului termic va fi reluata," a transmis SPAET.Alimentarea cu agent termic a muncipiului Drobeta Turnu Severin orașul…

- Pe masura ce costul energiei regenerabile continua sa scada, din ce in ce mai multe gospodarii trec la surse curente de energie regenerabila. Printre cele mai accesibile si abundente dintre acestea se numara panourile solare, sau panourile fotovoltanice. 1. Ofera energie curata, regenerabila Energia…

- 09.01.2021 Grant pentru capital de lucru – Alpina Blazna SRL Alpina Blazna SRL anunța lansarea proiectul cu titlul „Grant” proiect nr RUE 21 inscris in cadrul Masurii „Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand…