​Capcanele din economie. n ce domenii se plătesc cel mai greu facturile Economia romaneasca și-a temperat avansul in acest an, spre 4% din PIB, iar primele efecte incep sa se resimta in mediul de business. Numarul companiilor dizolvate a crescut cu 35% in primele șapte luni, iar cel al firmelor noi a scazut cu 13%, semn ca apetitul pentru afaceri este in scadere. Potrivit unei analize KeysFin, blocajul financiar, instabilitatea politica și accesul tot mai scump la finanțare sunt principalele argumente care fac ca economia romaneasca sa funcționeze precum o mașina cu frana de mana trasa. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit analiștilor de la KeysFin, un semnal de alarma vine din zona insolvențelor, unde numarul companiilor cu afaceri mai mari de 1 milion de euro, care au intrat in insolvența in prima parte a anului curent, este in creștere. "Sunt presiuni tot mai mari pe lanțul economic. Creșterea prețurilor…

- Economia romaneasca și-a temperat avansul in acest an, spre 4% din PIB, iar primele efecte incep sa se resimta in mediul de business. Numarul companiilor dizolvate a crescut cu 35% in primele șapte luni, iar cel al firmelor noi a scazut cu 13%, semn ca apetitul pentru afaceri este in scadere. Potrivit…

- Pentru inceput, Radulescu ne-a facut cateva precizari despre ce inseamna sa fii fermier și ce inseamna o asociere intre fermieri: ”Spre deosebire de ace lelalte tipuri de asociații care funcționeaza in Romania, Asociația Fermierilor este direcționata spre micul fermier. Adica cel care iși…

- "Vineri, 10 august, este adunarea diasporei la care cu siguranța se vor alatura și mulți romani din țara. Este o intalnire-simbol care, din punctul meu de vedere, nu trebuie folosita politic. Cu siguranța, in piața vor fi și membri ai Platforma Romania 100 și ai Mișcarea Romania Impreuna, dar vor…

- Salariul minim n-ar trebui sa mai fie pe toata economia, ci doar in sectorul public. „Trebuie eliminata aceasta obligatie. Pentru ca statul nu ar trebui sa se bage in piata. Poti sa il faci eventual o referinta pentru mediul privat. Poti, ca stat, sa dai facilitati celor care nu au angajati sub acel…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila a prezentat bilanțul primelor 6 luni de guvernare. Primul ministru a aratat ca masurile aplicate prin intermediul programului de guvernare au produs o creștere substanțiala a veniturilor la bugetul de stat, iar nivelul de absorbție al fondurilor europene a ajuns,…

- Prim ministrul Viorica Dancila a vorbit luni seara despre reusitele si despre nerealizarile primelor sase luni de mandat, aratand ca unul dintre obiectivele pe care nu le a indeplinit a fost acela de a aduce consens in societatea romaneasca, conform Agerpres.ro. Un obiectiv pe care nu l am indeplinit…

- Incep sa iasa din sali primii elevi care au finalizat lucrarile la romana de la examenul de BACALAUREAT 2018. Primele informații arata ca elevii au avut la unul dintre subiecte cerințe legate de genul LIRIC