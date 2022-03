Nimeni nu se aștepta la rezistența armatelor ucrainene impotriva invaziei Rusiei, lansata la 24 februarie. O luna mai tarziu, insa, in ciuda nenumaratelor victime și a pagubelor considerabile, Ucraina, oamenii ei și trupele sale inca apara țara. Și mai surprinzator, avand in vedere dezechilibrul dintre forțele aeriene ale celor doua națiuni, Rusia nu a reușit […] The post Capcane, secrete și „dogfights” / Cum rezista piloții ucraineni in fața rușilor (VIDEO) first appeared on Ziarul National .