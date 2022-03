Stiri pe aceeasi tema

- "Infractorii cibernetici au inceput, deja, sa-si promoveze capcanele promotionale pentru Ziua Femeii. Ultima schema de fraudare foloseste abuziv identitatea vizuala Lidl Romania. Compania a oferit deja un avertisment catre proprii clienti, pe canalele oficiale de comunicare: https://www.facebook.com/.../a.19189672.../4885088964874009/.Sub…

- Infractorii cibernetici au utilizat in mod abuziv identitatea vizuala a Lidl Romania pentru a colecta date de la utilizatori sub pretextul posibilitatii de a castiga un premiu in valoare de 2.000 de lei, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, au avertizat expertii din cadrul Directoratului National…

- Promoții-capcana de 8 Martie- Ziua Femeii, sub identitatea LIDL, lansate de infractorii cibernetici. Mesaje cu linkuri periculoase Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) atrage atenția asupra unor tentative prin care infractorii cibernetici, sub pretextul unor campanii de Ziua Femeii,…

- Facebook si Instagram sunt folosite masiv de comerciantii de produse de lux falsificate sub marcile Louis Vuitton, Gucci and Chanel, iar compania Meta Platforms incearca sa ii impiedice pe falsificatori sa se foloseasca de platformele sale, transmite Reuters. Infractorii care comercializeaza…

- Centrul Cultural Carei, cu sprijinul Directiei de Cultura și Sport Carei, organizeaza cu ocazia Zilei Internationale a Limbii Materne, cea de-a zecea ediție a concursului de recitari in limbile romana, maghiara și germana. Din cauza condițiilor actuale de sanatate publica, organizatorii au decis mutarea…

- La Templul Coral din Bucuresti au fost comemorate victimele Holocaustului. Reprezentantii statului roman au depus coroane de flori și s-au angajat sa combata, prin legislație și educarea tinerei generații, abuzurile și extremismul.

- Hackerii care vor sa se angajeze in SRI trebuie sa treaca prima data de proba unei “vanatori de comori”, la finalul careia gasesc un numar de telefon la care raspund ofițerii. Generalul Anton Rog, seful Centrului National Cyberint, a declarat, la un podcast difuzat pe canalul de youtube al SRI, ca Serviciul…

- De Sarbatori, numarul politistilor ialomiteni care vor actiona in strada a fost suplimentat. Impreuna cu jandarmi si politisti locali vor fi continuate verificarile privind respectarea masurilor de limitare a infectarii cu virusul Covid-19, precum si controalele pe timp de noapte.