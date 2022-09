Stiri pe aceeasi tema

- Neglijența unui șofer de camion, care transporta deșeuri metalice tocate, a provocat pagube serioase in județul Buzau. Acesta nu și-a asigurat incarcatura, iar bucațile metalice s-au impraștiat pe drum, pe o distanța de 2 kilometri. Zeci de șoferi care au circulat pe acel segment de drum s-au trezit…

- Neglijența unui șofer de camion care transporta deșeuri metalice tocate a provocat pagube importante pentru zeci de șoferi, in Buzau. Acesta nu și-a asigurat incarcatura, iar mașinile au fost avariate.

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, marti dupa-amiaza, pe Drumul National 1, intre Sinaia si Brasov, o banda fiind impracticabila dupa ce un camion militar nu a putut trece de o poarta de gabarit. Traficul se desfasoara cu dificultate la Timisul de Sus, in judetul Brasov. ”Pe DN1, pe raza localitatii…

- Traficul auto pe strada Marghiloman din Buzau a fost inchisa timp de cateva zeci de minute, din cauza unei scurgeri de gaze. Incidentul s-a produs la un imobil in curs de demolare, in momentul in care un perete s-a prabusit peste instalatia de gaze.

- Traficul auto este blocat, duminica, pe Transfagarașan din cauza pietrelor cazute pe șosea de pe versanți. Circulația este blocata in totalitate. Incidentul s-a produs pe DN7C la kilometrul 120, conform antena3.ro. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, circa opt metri cubi de pietre au…