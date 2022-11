Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ar trebui sa transfere catre angajatori o parte din taxele sociale platite acum de catre angajati, ceea ce ar duce la cresterea tuturor salariilor nete, considera Bogdan Hossu, presedintele Confederatiei Sindicale Cartel Alfa. Cateva zeci de sindicalisti, membri ai CNS Cartel Alfa, au protestat,…

- Guvernul ia in calcul majorarea salariului minim, de la 1 ianuarie, la 3.000 lei, majorarea pensiilor urmand a fi de maximum 11%, in functie de bugetul pe anul viitor, au precizat, sambata, surse politice citate de News.ro. Majorarile pensiilor si ale salariului minim urmeaza sa fie incluse in proiectia…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, la alegerile pentru șefia organizației PSD Bistrița, ca partidul sau a fost cel care a cerut majorarea salariului minim la 3000 de lei. Declarația a venit dupa ce s-a aflat, din surse guvernamentale, ca Guvernul analizeaza ca de la 1 ianuarie sa…

- PSD anunța, printr-un comunicat de presa, ca 173.743 de angajați au beneficiat de o creștere a veniturile nete cu 200 de lei, dupa intrarea in vigoare a masuri prin care aceasta suma sa fie scutita de taxe.

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean considera ca masura cresterii salariului minim și a pensiilor de la 1 ianuarie este corecta si logica! „Cei care vorbesc despre pomeni, sustine liderul PSD, nu fac altceva decat sa jigneasca nepermis milioane de salariați și pensionari. Cei mai vulnerabili dintre salariații…

- Toti bugetarii care nu au ajuns inca la salariile prevazute in grila din 2022 a Legii salarizarii vor primi, incepand cu luna august din acest an, un sfert din diferenta intre suma prevazuta in aceasta grila si salariile in plata, potrivit unui proiect de Ordonanța de urgența care va intra vineri pe…

- Salariile bugetarilor urmeaza sa fie majorate: Angajații la stat care nu au ajuns la nivelul grilei pe 2022 vor primi o patrime din suma restanta Salariile bugetarilor urmeaza sa fie majorate: Angajații la stat care nu au ajuns la nivelul grilei pe 2022 vor primi o patrime din suma restanta In cursul…

- Gheorghe Ialomițianu, vicepreședinte PMP și fost ministru de Finanțe, a criticat intenția Guvernului de a crește salariile bugetarilor intr-o perioada „atat de nesigura”, in care „mediul de afaceri spune ca nu mai rezista”. El a reclamat in special motivele invocate de actuala putere, care a pus…