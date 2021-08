Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va lua masuri adecvate in cazul in care frontiera sa de stat din Marea Neagra va fi incalcata, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, exprimand ingrijorarea Moscovei cu privire la declaratiile facute anterior de ministrul britanic de externe Dominic Raab, potrivit…

- Nava de razboi britanica despre care Rusia spune ca a intrat ilegal in apele sale teritoriale de langa Crimeea saptamana trecuta a facut acest lucru pentru a observa in detaliu reactia fortelor rusesti, a declarat presedintele Vladimir Putin miercuri in cadrul sesiunii sale anuale de intrebari-raspunsuri,…

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat luni ca monitorizeaza manevrele navelor internationale care participa la exercitiile militare "Sea Breeze" din Marea Neagra, a informat agentia de presa RIA. Exercitiile, care implica atat state membre NATO cat si altele, au loc pe fondul unei amplificari a tensiunilor…

- Rusia a acuzat vineri Marea Britanie și Statele Unite ca incearca sa incite la conflicte in Marea Neagra și a declarat ca iși va apara granițele folosind toate mijloacele posibile, inclusiv forța militara.

- Rusia a acuzat Marea Britanie si Statele Unite ca incearca sa provocae un conflict in Marea Neagra si a declarat ca isi va apara granitele folosind toate mijloacele posibile, inclusiv forta militara, informeaza Reuters.

- Ministerul Afacerilor Interne din Rusia a inceput sa utilizeze un nou sistem de recunoaștere faciala, a siluetelor de oameni și a mașinilor din cinci regiuni ale Rusiei, a declarat pentru agenția TASS Andrey Telenkov, CEO al companiei de dezvoltare Ntechlab. Ntechlab (partenerul tehnologic…

- Autoritatile din Crimeea, anexata de Rusia, au dispus vineri evacuarea unor regiuni din orasul Ialta dupa ce ploile abundente au provocat inundatii grave pe teritoriul peninsulei de la Marea Neagra, relateaza Reuters. Regiunea, pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina in 2014, a declarat stare de urgenta…

- CHIȘINAU, 14 iun - Sputnik. Vladimir Putin a vorbit despre soarta Federației Ruse dupa plecarea sa din funcția de șef de stat intr-un interviu acordat companiei de televiziune americane NBC. © REUTERS / Alexander NatruskinPutin a vorbit despre scopurile intalnirii cu Biden „Și ce se va prabuși…