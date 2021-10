Capcană ca-n filme: Cuplu de americani, arestat pentru spionaj nuclear! Un american inginer in Marina americana si sotia sa au fost arestati sambata in statul Virginia si inculpati pentru spionaj nuclear in favoarea unui guvern strain. Agentul caruia i-au vandut informatii platite cu criptomonede fiind de fapt un agent FBI sub acoperire. Timp de aproape un an, precizeaza Departamentul american al Justitiei potrivit AFP, inginerul in domeniul nuclear Jonathan Toebbe, in varsta de 42 de ani, ajutat de sotia sa, Diana, in varsta de 45 de ani ”au vandut informatii confidentiale despre proiectarea navelor de razboi cu propulsie nucleara unei persoane pe care o credeau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

