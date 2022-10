Stiri pe aceeasi tema

- Romania are nevoie de statisticieni care sa asigure date cat mai complete, iar pentru atingerea acestui deziderat este nevoie si de o noua abordare din perspectiva salarizarii, intrucat nu pot fi specialisti de prima mana tinuti in sistemul statistic fara a avea un asemenea sistem de salarizare, a afirmat…

- Institutul National de Statistica a sarbatorit, joi, 20 octombrie, Ziua Europeana a Statististicii. Cu aceasta ocazie, INS a organizat un webinar cu tema „Rolul statisticii intr-o societate digitala“, la care au participat reprezentanti ai statisticii oficiale, ai mediului academic si universitar,…

- Partidul condus de Marcel Ciolacu a transmis miercuri, 5 octombrie, ca miniștrii social-democrați au indeplinit toate jaloanele prevazute, pentru trimestrul III, in PNRR, și ca Ministerul Energiei, condus de Virgil Popescu (PNL) are intarzieri mari. „In același timp, PSD iși exprima speranța ca și ceilalți…

- Funcționarea programului social „Sprijin pentru Romania” este departe de a fi gestionat corect. Cele patru categorii de persoane care ar trebui sa primeasca de la stat suma de 250 de lei sunt plimbate prin hațișul adminstrativ „fara scapare”.

- Un telefon cu zeci de apeluri pierdute și doar 1% baterie zace pe un teren viran, la zeci de kilometri distanța fața de persoana care incerca cu disperare sa il recupereze. Aceasta este, pe scurt, povestea care i-a avut ca protagoniști, la mijlocul acestei luni, pe sergentul major Florin Rusu, pompier…

- Programul social „Litoralul pentru toți”, a ajuns la ediția cu numarul 41, incepe in acest an pe date de 28 august și dureaza pana la finalul sezonului. In aceasta perioada, turiștii se pot caza in hotelurile din stațiunile autohtone ale Marea Neagra la tariful ce pornesc de la 35 de lei pe noapte de…

- „Negociatorul in sandale Ghinea a cedat nervos in fața evidenței! Și injura! Atat poate un userist!” – se arata intr-o postare pe Facebook a PSD. Social-democrații susțin acțiunea ministrului Sanatații Alexandru Rafila care a injumatațit banii de consultanța din PNRR, „spre disperarea USR”. „O avalanșa…

- Programul social „Litoralul pentru toti”, ajuns la editia cu numarul 41, incepe in acest an pe data de 28 august, iar tarifele pornesc de la 35 de lei pe noapte de persoana, preturile fiind cu pana la 75% mai mici decat cele din varf de sezon, arata datele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc…