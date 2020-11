Stiri pe aceeasi tema

- Laboratoarele din Germania au ajuns la limita capacitatii de testare pentru coronavirus, a anuntat marti Asociatia Laboratoarelor Acreditate pentru Medicina, pe baza datelor din 162 de laboratoare; este pentru prima data cand toate lucreaza la 100% din capacitate, transmite agerpres.ro.

- Peste 1.100 de politisti din Germania au fost plasati in carantina pana joi, in contextul in care numarul persoanelor testate pozitiv cu noul coronavirus a atins niveluri record in aceasta tara, informeaza DPA.O purtatoare de cuvant a Politiei germane a precizat ca dintre cei 1.127 de politisti…

- Președintele Trump va continua sa-și exercite funcțiunile, a anunțat medicul Casei Albe “In aceasta seara (joi seara – n.n.), Prima doamna și eu insumi am fost testați pozitiv cu Covid-19… și intram imediat in carantina, in procesul de restabilire. Vom ieși cu bine, impreuna, din aceasta situație”,…

- Oameni din intreaga lume au inceput sa manifeste o oboseala, dupa luni de restricții COVID, și sa-și manifeste nemulțumirea in strada, din Nepal pana in Germania sau Marea Britanie. In acest timp, lupta protestatarilor cu regimul din Belarus a continuat, iar la Berlin, de la cel mai inalt nivel, a venit…

- Orasul Bad Feilnbach, din sudul Germaniei, a fost unul dintre primele focare de COVID-19 la inceputul epidemiei. Au fost testate 2.153 de persoane intre 23 iunie si 4 iulie si s-au descoperit astfel de 2,6 ori mai multe infectari decat se stia anterior. In acest oras a fost nevoie de evacuarea unui…

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat in cursul serii de 14 august ca un numar de 263 de romani, ce lucreaza la o fabrica de conserve din Germania au fost testati pozitiv pentru SARS-CoV-2. Dintre acestia, 149 au incheiat deja perioada de carantina stabilita de catre autoritatile germane, in timp…