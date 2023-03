Stiri pe aceeasi tema

- John Foreman, atașat militar al Marii Britanii la Kiev și apoi la Moscova, pana in anul declanșarii invaziei, explica care sunt eșecurile generalului Valeri Gherasimov, dar și de ce intaiul ofițer al armatei ruse trebuie judecat de o instanța internaționala.

- Un manual militar rusesc obținut de ucraineni sugereaza ca forțele armate ale lui Putin implementeaza o noua tactica de asalt pentru a depași limitele capacitaților lor de lupta, relateaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).

- Un expert militar britanic a explicat ca rachetele ”invincibile” ale lui Putin au cateva probleme, niște limitari majore. Racheta hipersonica ruseasca Zircon poate sa zboare cu pana la 11.000 de kilometri la ora, ceea ce o face foarte greu de interceptat, sau poate sa loveasca o nava in mișcare. Dar…

- Armata rusa a ajuns luna aceasta la un nivel de pierderi de soldați comparabil cu primele zile ale invaziei, a transmis Ministerul britanic al Apararii. In medie, 824 de soldați ruși au murit in fiecare zi, de patru ori mai mulți decat in vara, de exemplu. Printre motive sunt lipsa militarilor pregatiți,…

- Se pare ca liderul de la Kremlin a observat in cele din urma ca razboiul pe care l-a declanșat impotriva Ucrainei a creat un concurent periculos pentru puterea sa. Este vorba de Evgheni Prigojin, fondatorul companiei militare private Wagner, ai carei mercenari lupta alaturi de armata rusa.

- Oleksii Reznikov, dupa ce SUA și Germania au anunțat arme in razboiul cu Putin: 'Lista de dorinte' a Ucrainei include avioane de lupta occidentale"Lista de dorinte" a Ucrainei in ceea ce priveste armele furnizate de Occident include avioane de lupta, a declarat miercuri la CNN ministrul apararii…

- Intr-o declarație surprinzatoare, Evgheni Prigojin, fondatorul grupului de mercenari Wagner, ale carui trupe se lupta sa cucereasca orașul Soledar, le ia apararea soldaților ucraineni, despre care spune ca lupta „cu curaj” pentru a-și apara teritoriul. El infirma astfel speculațiile care circula in…

In Republica Moldova, amenințarile vin mai degraba din interiorul statului decat din afara sa. Armata rusa nu va ajunge pana aici, iar statul trebuie sa-și consolideze securitatea din alte considerente.