- Capacitatea de transport feroviar de pasageri, pe tronsonul Ramnicu Valcea - Sibiu, va fi adaptata, in perioada 8 iulie - 9 august 2024, in vederea preluarii cerintelor de trafic, ca urmare a derularii lucrarilor programate pe Valea Oltului, a anuntat, vineri, CFR Calatori, intr-un comunicat.

- In contextul in care circulatia rutiera pe tronsonul Ramnicu Valcea - Sibiu se va putea desfasura doar in timpul noptii sau pe rute ocolitoare, CFR Calatori a anuntat ca va creste capacitatea de transport pentru a prelua pasagerii afectati de inchiderea circulatiei pe Valea Oltului.

- Rute ocolitoare dupa ce se inchide Valea Oltului. Drumul dintre Valcea și Sibiu va dura cu 3,5 ore mai mult Rute ocolitoare dupa ce se inchide Valea Oltului: Un șofer va face intre Valcea și Sibiu, de exemplu, cu peste trei ore și jumatate mai mult decat de obicei. Valea Oltului va fi inchisa circulației,…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, cu viteze de 55-65 de kilometri pe ora, in 18 judete din Banat, Maramures, Transilvania si din zona Carpatilor Meridionali. Aceasta este in vigoare pana vineri seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM)…

- Cu trenul la mare. Programul estival de transport „Trenurile Soarelui”, al CFR Calatori incepe la jumatatea lunii iunie Cu trenul la mare: Programul estival de transport „Trenurile Soarelui”, al CFR Calatori, va incepe in noaptea de 14 spre 15 iunie si va fi operational pana la data de 8 septembrie.…

- Doua evenimente rutiere produse joi dimineața, 9 mai 2024, pe DN7 / E81, au dus la blocarea traficului intre Valcea și Sibiu, pe Valea Oltului, ore in șir. Au avut loc la nici 20 de kilometri distanța intre ele, iar doua victime au ajuns la spital.

- Un accident rutier in care au fost implicate mai multe autovehicule a dus la blocarea traficului rutier pe Valea Oltului, intre Sibiu și Valcea, marți, 23 aprilie 2024. O persoana a fost transportata la spital.

- Patru persoane au fost ranite, duminica, in urma unui accident care a avut loc pe DN 7 - Valea Oltului, in localitatea Calimanești, județul Valcea. Circulația rutiera este blocata total intre județele Sibiu și Valcea.