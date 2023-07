Cap tractor cautat de autoritatile din Suedia, descoperit pe raza municipiului Constanta Un cap tractor in valoare de 375.000 lei, cautat de autoritatile din Suedia, a fost descoperit de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta pe raza municipiului Constanta. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un cap tractor marca SCANIA, cautat de catre autoritatile din Suedia, aflat in posesia unui cetatean turc."In ziua de 30.06.2023 politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat o actiu ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 19 straini depistati de politistii de frontiera de la PTF Negru Voda, ascunsi in remorca unui autocamion Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, 19 cetateni din Irak si Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au scos din Marea Neagra, in apropierea gurii de varsare a bratului Sulina, 440 metri de plase din nailon si fir textil cu 42 kilograme de peste.Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in ziua de 22.06.2023, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in urma unei informații venite de la o nava comerciala, au descoperit pe Marea Neagra, la 7... The post Mina marina observata de o nava comerciala și identificata de polițiștii de frontiera pe Marea Neagra appeared first on Special Arad · ultimele…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, au depistat, pe DJ391A, intre localitatile Valeni si Lespezi, un cetatean turc, conducand un autoturism fara a detine permis de conducere. In data de 07.05.2023, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Baneasa, au oprit…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Borș I au depistat, la controlul de frontiera, un cetațean roman care conducea un autoturism marca Mercedes, estimat la valoarea de aproximativ 10.000 de euro, cautat de autoritatile din Italia.

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au desfasurat, in zilele de 21 si 23 aprilie, mai multe actiuni pe linia prevenirii si combaterii braconajului piscicol, ocazie cu care au intocmit 3 dosare penale si au descoperit si ridicat peste 1.000 metri plase, unelte de pescuit si 120 kg de…

- Autoturism in valoare de 200.000 lei, cautat de autoritatile din Polonia, descoperit de politistii de frontiera in PTF Vama Veche. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism marca BMW, cautat de catre autoritatile din…

- Autoturism neinmatriculat descoperit de politistii de frontiera Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat o tanara care s a prezentat la control in P.T.F. Isaccea la volanul unui autoturism neinmatriculat.In data 05.04.2023, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere…