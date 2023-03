Cap de TIR răsturnat la Perșani Un accident rutier a avut loc inaceasta dimineața pe DN1. Un cap de TIR s-a rasturnat in zona Perșani. In urma accidentului a rezultat o victima incarcerata. La fata locului se deplaseaza un echipaj pentru descarcerare, un echipaj SMURD si o autospeciala cu apa și spuma. A fost distrus parapetul de protectie, dar se circula pe ambele sensuri. Revenim cu amanunte! Daca apreciezi știrea, te așteptam sa intri in comunitatea de cititori de pe pagina noastra de Facebook, printr-un Like ! Noutați RAPID și pe canalul de Telegram: Abonați-va AICI The post Cap de TIR rasturnat la Perșani appeared first… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

