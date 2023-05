CAO, de ce nu are apa presiune? Locatarii dintr-o asociatie de proprietari din Craiova se plang ca de ceva timp nu mai au presiune la robinet. Cei mai afectati sunt proprietarii de la etajele superioare. Unii dintre ei sustin ca li s-au stricat centralele deoarece presiunea este foarte scazuta la apa rece si cantitatea insuficienta pentru functionare. Locatarii din asociatia de proprietari Anul 1848, nemultumiti de faptul ca la robinet abia le curge un firicel de apa rece au batut la usa asociatiei de proprietari. Ei spun ca de aproape un an, apa rece nu mai are presiune. Mai mult, cei care si-au montat centrale de apartament… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

