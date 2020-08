CAO continuă achizițiile. Mai bagă 1,6 milioane de euro în utilaje CAO continua achizițiile. E vreme achizițiilor de utilaje la Compania de Apa „Oltenia“ (CAO) SA, societatea controlata de Primaria Craiova care are in derulare Masterplanul de apa și apa uzata al județului Dolj. Este vorba de megaproiectul de 445,8 milioane de euro – fonduri europene, in urma caruia 22 de localitati din Dolj, inclusiv Craiova, vor beneficia de apa potabila si de canalizare. In proiect este prevazuta și achiziția de utilaje, iar CAO a trecut la acțiune. Dupa cele noua excavatoare și macaraua de 18 tone solicitate la inceputul acestei luni, Compania a mai demarat o procedura de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

