- ”Infiintat in 1912, Aeroportul Baneasa ocupa locul al 3-lea in topul celor mai vechi autogari functionale de pe glob si locul al 2-lea in Europa, fiind, de asemenea, primul city airport din Romania si singurul din lume construit sub forma unei elice de avion. Din acest motiv, este incadrat ca monument…

- Romania a ajuns pe locul 10 in topul celor mai mari producatori de electrocasnice mici din lume, iar doua cunoscute multinationale au facut posibil acest lucru. Una dintre cele doua companii angajeaza sute de persoane la Cluj.

- Dupa combinatul de ingrașaminte chimice Azomureș Targu Mureș, acum, și Alro, cel mai mare consumator de energie din Romania, anunța ca a inceput un program de inchidere totala a activitatii, din cauza scumpirii gazelor. Cel mai probabil, in perioada urmatoare,și alte unitați mari din economia romaneasca…

- ​Compania româneasca Visual Fan SA, care vinde, sub brandul propriu Allview, în special electronice aduse din China, a anunțat, joi, ca a lansat un model de mașina full electrica, Skywell ET5, cu care brașovenii intra și pe piața auto din România. Citește mai departe și comenteaza…

- “Bittnet (BNET), un grup de companii IT listate pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, anunta semnarea unei noi tranzactii in sectorul securitatii cibernetice prin achizitionarea unei participatii majoritare, de 74% in cadrul Global Resolution Experts (GRX), companie specializata in furnizarea…

- „Unicornul” ceh Rohlik a anunțat oficial, ca, din 2022, își va lansa în România serviciul de comerț online cu alimente, într-un asalt asupra țarilor latine din Europa, în care va folosi un nou brand comun, Sezamo. Citește mai departe și comenteaza pe…

- Tribunalul Bancii Mondiale, de la Washington, a inceput deliberarile in procesul dintre compania canadiana Gabriel Resources si Statul Roman, care dureaza de 6 ani. Instanta a acceptat ca proba inscrierea Rosiei Montane pe lista UNESCO, ca argument pentru „reaua-credinta a statului roman“ invocata de…

- O serie de dezvaluiri facute de o fosta angajata Facebook are reverberatii majore pe ambele maluri ale Atlanticului; rapoarte de cercetare interne releva numeroase efecte negative: depresii, amplificarea tensiunilor etnice si rasiale, facilitarea destabilizatoare a interventiei unor puteri straine ostile,…