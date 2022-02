Cantități URIAȘE de medicamente, cumpărate de către români, fără prescripție medicală. STUDIU Cantitați URIAȘE de medicamente, cumparate de catre romani, fara prescripție medicala. STUDIU Cantitați URIAȘE de medicamente, cumparate de catre romani, fara prescripție medicala. STUDIU Datele unui studiu recent arata ca romanii cumpara medicamente cu punga, in pademie consumul de medicamente și suplimente alimentare fiind dublat. Doar in anul 2021, țara noastra a inregistrat vanzari record, de peste 21 de miliarde de lei. Pe de alta parte, medicii […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Datele centralizate de Salvați Copiii Romania pe parcursul anului 2021 arata ca 22% dintre copii sunt expuși abuzului verbal și limbajului violent in mediul școlar. Un procent ridicat dintre copii – 76% – spun ca profesorii ii cearta atunci cand greșesc, ceea ce arata prevalența metodelor pedagogice…

- Consumatorii fac confuzie intre medicamente eliberate fara prescriptie medicala si suplimente alimentare, dupa cum s-a observat in cadrul unui studiu derulat pe aceste piete de Consiliul Concurentei, care recomanda reglementari suplimentare pentru a elimina aceste situatii. Potrivit unui comunicat…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat vineri, 7 ianuarie, ca aproape un sfert din pacientii COVID ar putea beneficia de tratamente antivirale tintite. Potrivit acestuia, primele cantitati de Molnupiravir, antiviral folosit in tratarea pacientilor COVID, ar putea sa ajunga in tara pana la…

- Varianta Omicron produce forme mai ușoare ale bolii Covid-19 decat variantele anterioare, potrivit unui nou studiu realizat in Israel. Daca 10 din 1.000 persoane infectate cu Delta dezvolta forme grave sau deceda, in cazul Omicron raportul e daor 2 la 1.000, relateaza Reuters citat de Hotnews . „Datele…

- Statele Unite au autorizat pilula antivirala Paxlovid, primul tratament oral anti-COVID ce poate fi administrat la domiciliu. Tratamentul antiviral Paxlovid a avut o eficienta de aproape 90% in prevenirea spitalizarilor si a deceselor la pacientii cu risc ridicat de imbolnavire severa, conform…

- Organizeaza-ti unitatea medicala Indiferent daca este vorba despre spital, clinica medicala sau cabinet medical, organizarea este un factor extrem de important care contribuie la imbunatatirea manierei de lucru, sporind nivelul de eficienta si de productivitate. In acest sens, un dulap pentru medicamente…

- Actualizare situație Spitalul Județean de Urgența Ploiești Urmare a informațiilor primite din partea Spitalului Județean de Urgența Ploiești, cei 15 pacienți transferați din secția exterioara sunt, in acest moment, in stare stabila și au ramas internați in unitatea sanitara unde primesc asistența…