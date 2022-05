Un volum record de titei rusesc este incarcat in petroliere, cantitati fara precedent urmand sa ajunga in India si China, in conditiile in care alte state au restrictionat importurile, din cauza razboiului din Ucraina, transmite Bloomberg. Intre 74 si 79 milioane de barili de titei din Rusia (membru in grupul OPEC+, compus din Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori) s-au aflat saptamana trecuta in tranzit si in depozite plutitoare, mai mult decat dublu fata de nivelul de 27 milioane de barili de titei in februarie, inainte de invadarea Ucrainei, arata datele analistilor…