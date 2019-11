Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a sugerat ca mult asteptatul acord comercial cu China ar putea fi semnat in statul agricol Iowa, care a fost grav afectat de tarife in cele 16 luni de razboi comercial dintre Statele Unite si China, cele mai mari doua economii ale lumii, transmite Reuters, potrivit…

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis luni ca va continua sa respecte autonomia Hong Kong, in timp ce fosta colonie britanica, retrocedata Chinei in 1997, este din iunie zguduita de manifestatii pro-democratie, informeaza AFP. Seful statului chinez s-a exprimat in cursul unei receptii la…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat la summitul G7 de la Biarritz ca a avut indoieli legate de escaladarea razboiului comercial cu China referindu-se la faptul ca ar fi vrut sa majoreze tarifele si mai mult, a precizat Casa Alba duminica, transmite Reuters, conform news.ro.Trump,…

- Presedintele american Donald Trump a lansat duminica un avertisment la adresa Chinei, asigurand ca o reprimare a manifestantilor din Hong Kong, similara zdrobirii revoltei din Piata Tiananmen, ar dauna discutiilor privind incheierea unui acord comercial sino-american, informeaza AFP. "Ma…

- Presedintele american Donald Trump i-a sugerat joi presedintelui chinez Xi Jinping sa se intalneasca ”in persoana” cu manifestantii din Hong Kong, ceea ce i-ar permite, considera el, sa rezolve usor actuala criza, relateaza AFP potrivit news.ro”Daca presedintele Xi s-ar intalni direct in persoana…

- Președintele american Donald Trump a sugerat organizarea unei întrevederi personale cu omologul sau chinez, Xi Jinping, pentru a discuta despre criza politica din Hong Kong, informeaza BBC News, potrivit Mediafax.Liderul de la Casa Alba s-a declarat încrezator ca Xi Jinping va soluționa…

- Pe lânga devalorizarea monedei, China a decis, de asemenea, sa dea înapoi în privinta importurilor de produse agricole americane. În cadrul unei discutii purtate cu "Jornal Económico", economistul și unul dintre comentatorii emisiunii Markets in Action, Marco…

- Presedintele american Donald Trump a respins ingrijorarile privind un razboi comercial prelungit cu China, declarand ca SUA "sunt intr-o pozitie foarte solida", la o zi dupa ce administratia sa a sporit tensiunile etichetand Beijingul drept manipulator valutar, transmite Reuters prleuat de agerpres.…