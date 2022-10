Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune antidrog de proporții, in aceasta dimineața, in vestul țarii, intr=o ancheta coordonata de DIICOT Arad – polițiștii de la ”Crima Organizata” și cei din trupele speciale au descins in 39 de locații din Timiș, Arad, Caraș Severin și Bihor. Sunt vizați membrii mai multor grupari de trafic…

- Avertizari de inundații pentru 18 bazine hidrografice Foto: Arhiva. Hidrologii au emis o serie de avertizari de inundații pentru 18 bazine hidrografice. Sunt active doua coduri portocalii pentru râuri din județele Mureș, Bistrița-Nasaud, Bihor, Hunedoara, Arad, Caraș-Severin și Timiș,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei avertizari meteo Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii puternice. Alertele sunt in vigoare joi și vineri. Sub Cod portocaliu de furtuni vor fi 9 județe. Codul portocaliu va viza, in intervalul joi ora 17.00 – vineri ora 12.00, Banatul,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod rosu de instabilitate atmosferica accentuata si vant puternic, valabila maine, intre orele 15:00 si 20:00, in judetele Caras-Severin, Timis, Arad si Bihor. Sursa foto: www.meteoromania.ro Potrivit meteorologilor, in cele patru judete…

- Zece județe din țara vor fi vineri și sambata sub avertizare Cod portocaliu de canicula. Potrivit ANM, avertizarea Cod Cod portocaliu vizeaza județele Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. Meteorologii anunța ca in aceste zone valul de caldura se va…

- Cod galben de canicula si disconfort termic in județul Alba și 11 judete din vestul si sud-vestul tarii, pe parcursul zilei de joi Județul Alba și alte 11 județe din vestul si sud-vestul tarii se afla joi, 21 iulie, sub cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, potrivit unei atentionari emise…

- Meteorologii au emis miercuri avertizari Cod galben și Cod portocaliu de canicula valabile in urmatoarele zile in mai multe zone din țara. Potrivit ANM, joi, va fi Cod galben in județele Bihor, Arad, Timiș, Hunedoara, Alba, Caraș-Severin, Gorj, Valcea, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman. In aceste zone…

