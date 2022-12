Cantitatea de iod din sarea alimentară va fi majorată Cantitatea de iod din sarea alimentara va fi majorata. De asemenea, la fabricarea produselor de panificație, dar și a altor produse pentru organizarea alimentației in instituțiile de invațamint general, cele medico-sanitare, unitațile Armatei Naționale, instituțiile penitenciare, centrele de plasament, cele comunitare de reabilitare și aziluri, va fi utilizata doar sarea alimentara iodata. Potr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

