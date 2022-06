Stiri pe aceeasi tema

- Cantitatea de cereale destinata exportului, blocata in Ucraina din cauza razboiului, s-ar putea tripla „pana in toamna” si sa ajunga la 75 de milioane de tone, a transmis luni presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite Reuters.

- Razboiul din Ucraina a contribuit la creșterea numarului de persoane stramutate forțat in intreaga lume la peste 100 de milioane pentru prima data, spune agenția ONU pentru Refugiați. Agenția a menționat ca razboiul a stramutat opt ​​milioane in Ucraina, iar peste șase milioane de oameni au parasit…

- „In toata tara (...), primavara aceasta, la fel ca in fiecare primavara, trebuie sa insamantam peste tot - cat mai mult posibil”, a subliniat Zelenski intr-un mesaj video.„Totul depinde de oameni, pentru ca aici este vorba despre viata”, a insistat presedintele ucrainean.Ucraina este adesea considerata…

- Mircea Lucescu este unul dintre romanii afectați financiar, in mod direct, de razboiul din Ucraina. Odata cu invazia rusa, antrenorului roman i-a fost blocata o suma uriașa in bancile ucrainene.

- Achim Irimescu, ministru plenipotentiar in cadrul Reprezentantei Romaniei la Uniunea Europeana (UE), susține ca nu e niciun pericol pentru o lipsa de produse alimentare pe piata europeana, stocurile fiind de peste 30 de milioane de tone de hrana in statele membre. El recunoaște, insa, ca peste 10 milioane…