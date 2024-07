Stiri pe aceeasi tema

- Aplicatia financiara Revolut a adaugat la baza de clienti 12 milioane de utilizatori noi anul trecut si a afisat venituri in crestere cu 95%, pana la 2,2 miliarde de dolari (2,1 miliarde de euro), informeaza compania, printr-un comunicat, transmite Agerpres. In Romania, Revolut inregistra 3,39 milioane…

- Cantitatea care trebuie livrata pentru 12 luni este de 250.000 litri motorina EURO 5 SC Confort Urban SRL, societate cu sediul pe strada Varful cu Dor nr. 10, in Constanta, aflata in subordinea Primariei Constanta, vrea sa cumpere motorina EURO 5, organizand in acest sens o licitatie. Aceasta va avea…

- Scaderi ale prețurilor la zahar și uleiuri vegetale The post SE INTAMPLA LA NIVEL GLOBAL Scaderile de prețuri la alimente la nivel global și impactul asupra marilor retaileri din Romania first appeared on Informatia Zilei .

- Newsbv.ro iși menține audiența la un nivel ridicat și este una dinte principalele surse de știri pentru brașoveni, conform statisticilor furnizate de Google Analytics. Astfel, și in luna Mai, newsbv.ro a avut o audiența de 1,1 milioane de cititori unici și peste 2,7 milioane de afișari. Dintre cititorii…

- De la 1 iunie 2024, WhatsApp nu va mai fi disponibil pe anumite smartphone-uri, afectand milioane de utilizatori la nivel global. WhatsApp este una dintre cele mai folosite aplicații de mesagerie la nivel global, utilizata de milioane de persoane din diverse țari, inclusiv din Romania. De la tineri…

- Romania a demarat un amplu plan prin care țara noastra va redeveni ”granarul Europei”. In anul 2027 se va finaliza reabilitarea infrastructurii principale de irigatii, iar din acel punct, țara noastra ar putea obtine intr-un an 30 de milioane de tone de porumb de pe doua milioane de hectare de teren,…

- Expert Forum arata, in raportul publicat pe baza datelor AEP privind finantarea campaniei electorale din 16 mai, ca au fost inregistrate cheltuieli de 11 milioane de lei pentru alegerile europarlamentare si peste 3,8 milioane de lei pentru locale, cele mai mari fiind la PSD si PNL. Potrivit EFOR, la…

- Preturile gazelor naturale au scazut puternic, in timp ce lumea se confrunta cu o oferta excesiva dupa o iarna mai calda decat așteptarile. Recenta perioada de glorie a gazelor naturale lichefiate a crescut prețurile si profiturile, stimuland un val de investiții in sector. Iar o capacitate de GNL de…