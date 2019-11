Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii de combatere a crimei organizate Timișoara au organizat, ieri, o acțiune pe linia combaterii traficului cu droguri, fiind verificate mai multe autocare care intrau in Romania. In una dintre mașini, a fost descoperit un troller in care era nu mai puțin de 17 pachete cu cannabis. Proprietarul…

- Șoferul unui camion a fost prins baut pe Șoseaua Chitilei, din Capitala, și a ramas fara permis, iar altul care conducea un vehicul cu anvelope uzate peste limita legala a fost sanționat. Cei doi au fost depistați in trafic, luni, de Brigada Rutiera, in timpul unor acțiuni de amploare.Potrivit…

- Sapte cetateni straini, proveniti din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie si Rusia, au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul PTF Aeroport Cluj-Napoca avand asupra lor sau ascunse in bagajele persoanele diferite cantitati de substante interzise, susceptibile a fi droguri de mare risc,…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit mii de pachete cu tigari de contrabanda. Incidentele s-au petrecut pe raza localitatilor Bobeica si Halmeu. Iulia Stan, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Un echipaj al politiei de frontiera a observat un grup de persoane,…

- 'Promovarea Bursei de Valori Bucuresti la statutul de piata emergenta secundara este un pas inainte important, care rasplateste eforturile facute de-a lungul anilor in vederea construirii, sprijinirii si promovarii pietei romanesti de capital. Este o performanta uriasa pentru o piata care a fost…

- O cantitate uriașa de țigari a fost descoperita, aseara, de polițiștii de frontiera la granița cu Ungaria. In jurul orei 18.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat pentru a intra in țara, un șofer, in varsta de 30 de ani, din județului Arad, care cinducea d un ansamblu…

- O fetita in varsta de 10 luni a fost descoperita de politistii de frontiera ascunsa sub fusta mamei sale, intre banchetele unui autoturism, cu intentia de a fi trecuta ilegal frontiera romano-maghiara. Potrivit unui comunicat al IGPF transmis, miercuri, AGERPRES, in cursul zilei de marti,…

- O fetita in varsta de 10 luni a fost descoperita de politistii de frontiera din Vama Borș, județul Bihor, ascunsa sub fusta mamei sale, intre banchetele unui autoturism, cu intentia de a fi trecuta ilegal frontiera romano-maghiara. Astfel, in cursul zilei de marti, 13 august, in jurul orei 02.30, la…