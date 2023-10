Stiri pe aceeasi tema

- O grupare internationala de trafic de heroina dinspre Orientul Mijlociu spre Europa de Vest a fost destructurata pe teritoriul Romaniei. Gruparea, formata din romani si straini coordonati de un turc stabilit in Romania, ducea drogurile in Ucraina. Peste 180 de kilograme de heroina au fost descoperite…

- O grupare internationala de trafic de heroina, dinspre Orientul Mijlociu spre Europa de Vest, a fost destructurata pe teritoriul Romaniei și peste 180 de kilograme de heroina au fost descoperite in Portul Constanta, ascunse in transporturi de curmale, au transmis luni, 9 octombrie, Poliția Romana și…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat ca, luni de la ora 18.00, va avea o intalnire cu asociatiile de fermieri pe tema importului cerealelor din Ucraina si a oferit asigurari ca incepand cu data de 15 septembrie „nu a intrat niciun bob” pe teritoriul tarii noastre si, nici in urmatoarele 30…

- Agricultorii ameninta ca vor bloca vamile si Portul Constanta in cazul in care Comisia Europeana nu prelungeste interdictiile in privinta comertului de cereale din Ucraina pana la finalul acestui an. Alianta pentru Agricultura si Cooperare, formata din principalele organizatii ale agricultorilor din…

- Un ucrainean s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins in Vama Giurgiu cand voia sa intre in Romania cu peste 20 de tone de substanțe inflamabile. Marfa, in valoare de 2,5 milioane de lei, a fost confiscata de polițiștii de frontiera romani. Ucraineanul, in varsta de 30 de ani, a vrut sa […] The…

- In perioada iunie-iulie curent, Energocom a desfașurat mai multe licitații in cadrul carora a procurat cca 300 mil. m3 de gaze naturale. O parte din acestea sint destinate pentru consum curent, iar cealalta parte au fost stocate in depozite subterane din Romania și Ucraina, urmind a fi utilizate in…