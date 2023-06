Stiri pe aceeasi tema

- Majestatea Sa Regele Charles al III-lea a ajuns vineri in Romania și a fost primit de presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Primirea oficiala a avut loc pe Platoul Marinescu. Regele a salutat garda in limba romana. In cadrul ceremoniei de la Palatul Cotroceni au fost intonate cele doua imnurile…

- In plin sezon al grevelor și protestelor, Guvernul anunța noi ajutoare pentru cei aflați in dificultate. O noua transa de 250 de lei va fi incarcata, de la 15 iunie, pe cardurile pentru alimente si mese calde, astfel ca se vor transfera 600 milioane de lei catre toti cei 2,4 milioane de beneficiari…

- Un cetatean peruan a fost trimis in judecata dupa ce a fost depistat, la inceputul acestui an, pe Aeroportul Henri Coanda, cu cinci kilograme de cocaina. Barbatul a fost cercetat in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si trafic international de…

- Statele Unite au anuntat, marti, o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii care sa duca la arestarea unui hacker rus, care ar fi orchestrat atacuri de tip ransomware asupra agentiilor de aplicare a legii si furnizorilor de servicii medicale din SUA, transmite AFP. Mihail Pavlovici Matveev…

- Presedintele Curtii Supreme din Ucrainei, Vsevolod Kniaziev, a fost retinut pentru ca ar fi primit o mita de aproximativ 3 milioane de dolari, a informat publicatia ucraineana Ukrainska Pravda pe 15 mai, citand surse judiciare, conform Kyiv Independent. Biroul National Anticoruptie si Parchetul Specializat…

- Statele Unite ale Americii au transferat Ucrainei, pentru prima data, bani confiscați de la un oligarh rus, urmand ca alte sume provenind din surse similare sa fie acordate guvernului de la Kiev, a anunțat procurorul general al SUA, Merrick Garland, informeaza Agerpres. Acesta a autorizat in luna febriarie…

- Gigantul farmaceutic american Johnson&Johnson a propus, marti, o intelegere de 8,9 miliarde de dolari pentru a rezolva procese vechi de ani de zile in care se sustine ca produsele sale cu pudra de talc au provocat cancer, transmite AFP. Compania cu sediul in New Jersey a declarat ca intelegerea propusa,…