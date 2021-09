Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 5.700 de tone de deseuri au fost depistate, de la inceputul anului si pana in prezent, de polițiștii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu ca fiind transportate ilegal, cele mai multe cazuri fiind la granita cu Bulgaria. Potrivit datelor centralizate de IPTF Giurgiu,…

- Seful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu a fost demis din funcție printr-o decizie a premierului Florin Cițu publicata in Monitorul Oficial. Berceanu face parte USR PLUS și a candidat pentru funcția de președinte USR PLUS București. Echipele de control ale Garzii Nationale de Mediu (GNM) au aplicat,…

- Social 98 de teleormaneni au primit vestea ca au COVID-19 in ultimele 24 de ore septembrie 17, 2021 12:50 Din cifrele date publicitații de Grupul de Comunicare Strategica vineri, 17 septembrie, reiese faptul ca in Teleorman s-au pozitivat, in 24 de ore, 98 de teste pentru depistarea infecției cu…

- Motivul pentru orele de așteptare și cozile care s-au creat este legat de protestul spontan al transportatorilor din Bulgaria. Oamenii au blocat frontiera. Pana in prezent nu sunt cunoscute motivele pentru care au recurs la acest protest.Toate aceste cazue se adauga problemele legate de restricțiile…

- Noi reguli de intrare in Bulgaria sunt in vigoare de azi. Romanii pot intra doar prin punctele unde este personal medical și doar cu certificat COVID digital UE valid pentru vaccinare, trecere prin boala sau test. Autoritațile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul General al Poliției de Frontiera…

- Autoritațile de frontiera bulgare au informat Inspectoratul General al Poliției de Frontiera Romane, prin Punctul Comun de Contact Giurgiu, ca autoritatile bulgare au emis noi reglementari privind conditiile de calatorie in Republica Bulgaria, aplicabile incepand cu 1 septembrie 2021, ora 00.00.Astfel,…

- Romania interzicea exportul de bușteni și lemn rotund catre state din afara Uniunii Europene insa prevederile legale sunt ușor eludate de catre companiile exportatoare. Un document semnat de catre ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, explica acest mecanism de fentare a legii. ”In…