Cantinele sociale au dispărut din cele mai sărace județe din țară. Soluția autorităților pentru nevoiași Culmea este ca tocmai in judetele cele mai sarace ale tarii, din sud, nu exista nici macar o cantina sociala. Iar in Moldova este una singura. Pentru cațiva oameni care vin la o cantina sociala din Bucuresti, mancarea oferita de Primarie e singura pe care si-o permit. La aceasta cantina sociala din Bucuresti vin sa ia mancare 400 de oameni, saptamanal. Cei mai multi primesc mancarea gratuit, pentru ca au un venit mai mic de 142 de lei pe luna, iar restul platesc 30% din cat castiga lunar pentru a primi hrana. Mai multe, pe stirileprotv.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

