Lucratorii din domeniul protectiei mediului inconjurator din provincia Yunnan situata in sud-vestul Chinei au amenajat mai multe ''cantine'' dedicate elefantilor asiatici salbatici pentru reducerea conflictelor dintre sateni si aceste animale in pericol de disparitie, informeaza joi agentia Xinhua. In acest an, personalul din cadrul rezervatiei naturale Xishuangbanna au amenajat locuri de hranire care insumeaza o suta de hectare in care elefantii pot gasi alimentele lor preferate, precum bambus sau dud japonez, situate in trei zone diferite. La 5 iulie, la o astfel de ''cantina''…