- Cristian Popescu Piedone este de parere ca principalul sau contracandidat la Primaria Generala va fi Sebastian Burduja, nicidecum Gabriela Firea sau Nicușor Dan. Edilul Sectorului 5 crede ca finala va fi intre el și președintele PNL București, deoarece ambii au proiecte cu interese comune pentru București.…

- Cristian Popescu Piedone a comentat rezultatul ultimului sondaj Sociopol in care apare intr-o scadere in preferințele bucureștenilor. El afirma ca nu crede in astfel de sondaje, spunand ca sunt comandate de partide, iar rezultatul lor este in consecința. Piedone este de parere ca in finala pentru Primaria…

- Un nou atac la adresa lui Nicușor Dan venit din partea lui Sebastian Burduja. Candidatul liberal la Primaria Generala, a evidențiat povara care revine cetațenilor care sunt nevoiți sa plateasca lunar o suma de 35.000 de euro din cauza refuzului primarului de a se conforma unei hotarari judecatorești.…

- In fața Primariei Capitalei au fost plantați, marți, 30 de copaci din soiurile Gingko Biloba și arborele de guma. Acțiunea face parte din proiectul ”Coroana Verde pentru Regina Elisabeta”, sponsorizat de municipalitate cu suma de 100.000 de euro și caștigat de un ONG. In total, vor fi plantați 100 de…

- Candidatul PUSL la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a pus din nou tunurile pe Nicușor Dan, actualul edil al Capitalei, care a solicitat donații pentru a mai caștiga un mandat in fruntea Primariei Generale. Piedone a spus cați bani a strans Nicușor Dan din donații, in doar cateva zile. Candidatul…

- Sebastian Burduja a fost invitat intr-o emisiune de televiziune unde a recunoscut ”fara falsa modestie” ca a studiat la universitațile Stanford și Harvard exact administrație publica și de aceea este pregatit sa administreze Capitala. Sebastian Burduja este candidatul PNL pentru Primaria Capitalei!…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a descins, in aceasta dimineata, la Primaria Generala a Municipiului Bucuresti și la Politia Locala a Municipiului Bucuresti pentru a ridica anumite documente care-l vizeaza pe primarul general Nicusor Dan, dar si persoane cu functii de conducere apropiate de edil.…

- Intr-un context politic complex, Cristian Popescu Piedone, președintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), a facut un apel public la adresa Laviniei Șandru, cerandu-i sa paraseasca formațiunea politica. Motivul cererii de demisie este legat de nemulțumirile legate de gestionarea comunicarii…