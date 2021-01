Stiri pe aceeasi tema

- Un centru de vaccinare va fi organizat in comuna Valu lui Traian Locatia a fost aleasa, prin vot, in sedinta Consiliului Local din 11 ianuarie a.c. Luni, 11 ianuarie 2021, in sedinta Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, au fost votate mai multe proiecte. Printre acestea,…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Alba a decis luni, 11 ianuarie, schimbarea temporara a spațiului Centrului Cultural Iacob Mureșianu din Blaj in structura medicala – Centru de vaccinare impotriva Covid-19. Reamintim faptul ca pana in prezent, spațiul identificat de autoritați pentru funcționarea…

- Angajații din sectorul alimentar, de la CUP, Electrica, Distrigaz, CFR, Transport Public, din mass media vor fi vaccinați prioritar in cadrul campaniei de imunizare impotriva Covid-19, in a doua etapa a Strategiei de Vaccinare. Reprezentanții firmelor din sectorul economic vital trebuie sa trimita o…

- Joi, 7 ianuarie 2021, Consiliul Local al Municipiului Focșani a fost convocat in ședința extraordinara de indata, pe ordinea de zi aflandu-se proiect de hotarare extrem de important pentru intreaga noastra comunitate. Proiectul de hotarare, inițiat de Primarul Cristi Valentin Misaila, propune inființarea…

- Consiliul Local Odobești a aprobat ieri un proiect de hotarare prin care a schimbat temporar destinația Salii de Sport din localitate in Centru zonal de vaccinare anti Covid-19. In acest centru ar urma sa se vaccineze toți cetațenii din localitațile de pe Valea Milcovului. „Ca urmare a adresei primita…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a afirmat luni, la inaugurarea Punctului Mobil de colectare de plasma convalescenta, de la Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” al MAI, ca autoritatile au tot ce le trebuie pentru a incepe campania de vaccinare impotriva Covid-19 pe data de 27 decembrie…

- Cele mai multe dintre centrele de imunizare impotriva SARS-CoV-2 vor functiona, potrivit autoritatilor, in salile de sport apartinand de administratiile locale, intrucat acestea intrunesc conditiile de a fi compartimentate.

- Primariile trebuie sa evalueze spațiile in care sunt stabilite secții de votare astfel incat sa fie asigurate condițiile de protecție in contextul pandemiei de coronavirus. Aceste verificari sunt dispuse dupa ce o informare a IPJ Vrancea a aratat ca, la alegerile locale, au fost secții de votare unde…