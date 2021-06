Stiri pe aceeasi tema

- Indiferent daca preferi sa invarți rolele pacanelelor tale preferate sau sa joci o runda de ruleta, un joc de carți sau alte jocuri de noroc in cadrul cazinoului preferat, cel mai probabil ai o lista cu melodii și cantece pentru pariori care iți plac in mod deosebit. Astfel, in acest articol, vom vorbi…

- De cateva zile, un utilaj ciudat poate fi vazut lucrand de zor la calea ferata din zona Garii Bacau. In aparența, pare a fi un autocamion cu roți de cauciuc … ruland pe calea ferata. Am aflat ca, de fapt, este un utilaj special, achiziționat din Germania, cu ajutorul caruia se fac sudurile la șinele…

- Ministerul Sanatații, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații 7 aprilie 2021, lanseaza o campanie de informare, educare, comunicare, sub sloganul „Impreuna pentru o lume mai echitabila și mai sanatoasa!”, care aduce in atenția decidenților și a populației necesitatea intervențiilor in toate politicile…

- Persoanele care ne inconjoara joaca un rol foarte important in viața noastra. Partea buna rezida din faptul ca nu suntem toți la fel și, astfel, ne putem imbunatați continuu invațand unii de la alții. In fiecare etapa a vieții, fiecare dintre noi avem cate un dar de oferit celor din jur, fie el conștient…

- In urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Onesti, a fost identificat si retinut un barbat din comuna Buciumi, care la data de 12 martie a.c., prin violenta, a deposedat un barbat de 61 de ani, din comuna Gura Vaii, de un aparat de sudura, in valoare de…

- S-a terminat și Simularea Evaluarii Naționale, pe care elevii de clasa a VIII-a au susținut-o incepand de luni, cu proba scrisa la Limba și literatura romana, și au continuat-o marți, cu proba scrisa la Matematica. Miercuri a fost organizata simularea la proba de Limba și literatura materna, pentru…

- Prin Hotararea de Guvern nr. 293 din 10 martie 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, completata prin Hotararea…

- Complexul Muzeal de Științele Naturii „Ion Borcea” Bacau susține „Ora Pamantului”! Renunța și tu la consumul de curent electric pentru o ora, sambata intervalul 20:30 – 21:30! EARTH HOUR este o mișcare globala ce implica anual sute de milioane de oameni și organizații din intreaga lume. In fiecare an,…