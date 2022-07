Stiri pe aceeasi tema

- Frumusetile naturii ne lasa des fara cuvinte, mai ales in lunile de vara, cand vegetatia este in plin proces de dezvoltare. O vacanta la munte in verile toride este perfecta. Nimic nu este mai placut decat sa te bucuri de peisajele montane, iar o vacanta in Muntii Retezat se dovedeste a fi cea mai buna…

- In Romania, departe de ”civilizație” se afla o plaja superba, care face concurența celor din Thailanda. Poziționata chiar la poalele unui munte, e amenajata cu umbreluțe și șezlonguri. Afla mai multe din randurile urmatoare.

- Visezi din ce in ce mai mult la concediul de pe plaja, la sporturi acvatice și la nisip fierbinte? Sau ai deja planuri sa evadezi departe de aglomerația din orașe pe un varf de munte, undeva la racoare? Cu echipamentul complet și corect, vacanța ta de anul acesta va fi un succes, indiferent ca este…

- CFR Calatori a anuntat, joi, ca scumpeste preturile la biletele de tren de la 1 iulie. Astfel, o calatorie pe ruta Bucuresti – Constanta, la clasa a 2-a, va costa 67 de lei cu IR, de la 55,7 lei, iar pana la Brasov va costa 54 de lei, de la 44,7 lei, de exemplu. „CFR […] The post Se scumpesc biletele…

- Ceremonia de schimbare a comenzii Grupului de lupta al NATO BGFP dislocat in Romania, va avea loc sambata, 18 iunie, de la ora 10.00, la Centrul National de Instruire Intrunita "GETICA" din Cincu, judetul Brasov.Colonelul francez Vincent Minguet, comandantul Batalionului 27 Vanatori de Munte dislocat…

- Un angajat al rafinariei Vega din Ploiesti a fost gasit mort, luni, in reziduurile petroliere adunate intr-un batal aflat in incinta rafinariei. Primele date din ancheta arata ca moartea nu a fost violenta si cadavrul nu prezenta leziuni traumatice, principala ipoteza fiind cea a unei sinucideri. "La…

- La sfarșit de saptamana, elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Garleni, insoțiti de domnii profesori Radu Constantin Cuțic, Anamaria Domnina Ginju, Ana Maria Carp, Mirela Bocu au participat la proiectul extrașcolar „Sa descoperim frumusețile țarii noastre”, deplasandu-se in Brașov…

- Inspectorii de la Registrul Auto Roman au facut o razie de amploare la peste 1000 de service-uri auto din toata țara, iar in urma controalelor s-au dat amenzi care depașesc un milion de lei, ca urmare a unor nereguli grave depistate in funcționarea atelierelor. Fii la curent cu cele mai noi…