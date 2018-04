Cântec în lemn și chemarea la rugăciune Cantec in lemn. Nu sunt cantece care se uita de la o zi la alta, ci cantece care raman pentru eternitate. Cantecele cantate de cațiva tineri nu se invata, ci se simt. O lume a Sfintilor, intr-un colt pamantesc se regaseste intr-o zona a municipiului Petrosani. Credinciosii ortodocsi sunt chemati la slujba religioasa cu toaca. “La toaca bat de aproximativ 5 ani. Prima data m-a motivat domnul Costica, mi-a spus ca daca bat toaca ma duce la concurs și așa am invațat. Apoi, m-am dus la Suceava la concurs doi ani la rand și am luat premii. In primul an am luat locul I, apoi locul II. La… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

